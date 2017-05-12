Выиграйте авиабилет в Нью-Йорк с Xalq Bank

2017-05-12 14:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Xalq Bank, постоянно предоставляющий новые возможности для своих клиентов, выступает со специальным предложением для всех владельцев пластиковых карт в Азербайджане.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, с первого мая по 31 декабря текущего года клиенты, осуществившие операции в филиалах Xalq Bank, а также каждый кардхолдер, cовершивший операции посредством POS-терминалов Xalq Bank в торговых точках партнёров, получает шанс выиграть авиабилет в Нью-Йорк.

За срочные денежные переводы, оплату коммунальных услуг и другие платежи, операции по депозитным ячейкам и банковским счетам - клиенты Xalq Bank, а также все владельцы карт, вне зависимости от банка-эмитента, совершившие в партнерской торговой сети оплату посредством POS-терминалов Xalq Bank, получат на мобильные номера Bakcell до 40 бесплатных минут баланса и такое же количество акционных баллов.

Десять участников, набравших в течение месяца наибольшее количество акционных баллов, получат ценные призы, а участник, набравший максимальное количество баллов, по итогам четырёх месяцев станет счастливым обладателем авиабилета Баку-Нью-Йорк-Баку. Отправив слово XAL на короткий номер 5555, участники смогут получать бесплатный СМС с информацией о количестве акционных баллов.

Техническая поддержка акции осуществляется программой Bakcell Ulduzum, авиаподдержка предоставлена представительством компании Qatar Airways в Азербайджане.

Более подробную информацию об акции и партнерских торговых точках банка можно получить на сайте www.xalqbank.az или по телефону Информационной службы 138.