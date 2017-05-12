ГНФАР и Credit Agricole обсудили вопросы сотрудничества

2017-05-12 14:43 | www.apa.az | 4

Сегодня исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) Шахмар Мовсумов провел встречу с делегацией во главе с гендиректором французского банка Credit Agricole Corporate&Investment Режи Монфроном.

Как сообщили АПА-Экономикс в ГНФАР, Ш.Мовсумов проинформировал гостей о деятельности ГНФАР, управлении активами и инвестиционной деятельности фонда, проекте Южного газового коридора, деятельности Азербайджана по обеспечению прозрачности в добывающей промышленности. В ходе встречи состоялся обмен мнениями об инвестициях фонда во Франции и будущих инвестиционных возможностей, перспективах сотрудничества с банком Credit Agricole Corporate&Investment. Делегация ознакомилась с музеем фонда.