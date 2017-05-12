Сборная Азербайджана по художественной гимнастике лидирует в командном зачете соревнований в рамках Игр исламской солидарности

2017-05-12 14:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по художественной гимнастике в составе: Марина Дурунда, Жаля Пириева и Зохра Агамирова - по итогам первого дня лидирует в командном зачете соревнований в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

После двух упражнений в активе нашей команды 65.250 балла.

На втором месте сборная Узбекистана с 62.100 балла, на третьем - Турция (51.300 балла).

Комплект медалей в командном соревновании будет разыгран по итогам четырех упражнений.



(Автор: Максим Цурков)