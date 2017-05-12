Сборная Азербайджана по художественной гимнастике лидирует в командном зачете соревнований в рамках Игр исламской солидарности
2017-05-12 14:35 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по художественной гимнастике в составе: Марина Дурунда, Жаля Пириева и Зохра Агамирова - по итогам первого дня лидирует в командном зачете соревнований в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.
После двух упражнений в активе нашей команды 65.250 балла.
На втором месте сборная Узбекистана с 62.100 балла, на третьем - Турция (51.300 балла).
Комплект медалей в командном соревновании будет разыгран по итогам четырех упражнений.
(Автор: Максим Цурков)