Пункт обмена валюты NIKOIL | Bank будет работать в усиленном режиме

2017-05-12 14:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - NIKOIL | Bank всегда стремится предоставлять населению наилучшие условия обслуживания.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, в связи с проходящими в Баку Играми исламской солидарности "Баку-2017", пункт обмена валюты в головном офисе банка по адресу ул. Пушкина, 30 будет открыт жителям и гостям столицы с 12 по 22 мая, включая субботние и воскресные дни, с 09:00 утра до 20:00 вечера.

NIKOIL | Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil