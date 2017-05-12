В центре Рима произошел взрыв - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-05-12 15:00 | www.oxu.az | 3

При взрыве у почтового отделения в центре Рима, по последним данным, никто не пострадал.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-атташе посольства РФ в Италии Мария Кучук.

«Речь, предварительно, идет о самодельном взрывном устройстве, в результате никто не пострадал, мы следим за сообщениями итальянской стороны», — заявила Кучук.

Взрыв произошел в пятницу утром на улице Авентино в центре итальянской столицы. Взорвалось примитивное устройство, которое было заложено между двумя автомашинами, припаркованными на стоянке у почтового отделения. По другим данным, в частности, как отмечает влиятельная римская газета Il Messaggero, взрывных устройств, начиненных горячей жидкостью, было два.

Спустя несколько минут после взрыва у почты появились сообщения об обнаружении еще одного взрывного устройства возле офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Как оказалось, за бомбу были приняты мешки со строительным песком.

12:37

В центре Рима в пятницу произошел взрыв, сообщают итальянские СМИ. Телеканал RAI News сообщает, что в результате врыва никто не пострадал, но официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

По данным информагентства АНСА, взрыв произошел у входа в почтовое отделение. Также сообщается, что в результате поврежден припаркованный рядом автомобиль.

Агентство уточняет, что причины взрыва еще не установлены, но не исключено, что в действие было приведено взрывное устройство.

Н.О.