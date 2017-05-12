Азербайджанский писатель отметил фантастический творческий юбилей (ФОТО)

2017-05-12 14:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Современного Искусства YARAT прошла презентация книги известного азербайджанского писателя-фантаста, сценариста и публициста Александра Хакимова "Зевающая чайка". Книга приурочена к 30-летию творческой деятельности писателя и представляет собой сборник избранной прозы, публицистики и поэзии.

Фантастика – жанр в литературе, основой которого является наличие в произведении идеи или фактора, невозможного в реальном мире. Множество зачастую совсем непохожих друг на друга жанров и поджанров, в которых каждый найдет что-то для себя, обеспечивает фантастике широчайший круг читателей.

По словам автора, название книги было навеяно фотографией известного фотографа Рустама Гусейнова, это же фото было использовано для обложки сборника. В качестве эпиграфа - изречение Бернарда Шоу: «Человек, пишущий о себе и о своем времени – единственный, пишущий о всех людях и всех временах».

Александр Хакимов рассказал о своем творческом пути, ответил на многочисленные вопросы читателей, провел автограф-сессию своей одиннадцатой книги.

"Всегда нравилось описание других планет, новых изобретений, машин, людей будущего. Если бы мне тогда кто-то сказал, что я буду писать фантастику, я бы не поверил. Когда я делал первые шаги к этому творчеству, говорил часто себе, все что можно, уже написано, и нового нечего придумать. Начав, я бросал, затем заново начинал. У меня много сохранилось черновиков наивных произведений. С 1994 года я решил заняться этим серьезно с рассказов и повестей, затем перешел к более масштабным форматам.

Повести и рассказы, которые я пишу, взяты из жизни. Ситуации, происходящие с персонажами в моих произведениях, настолько реальны, что о них интересно читать, и публика за них переживает. Читатель не заинтересовывается образом, созданным плоско и картонно. Что касается сюжетов, никто не скажет, откуда он возникает. А детали, обстановка, поведение, характеры, штрихи, берется из окружающей нас жизни.

XXI век является веком фантастики. Чему удивляться, если у нас фантастикой насыщена вся жизнь. Фантастика настолько проникла в плоть книг и фильмов, что мы уже верим этому. Стали воспринимать за реализм мутантов, зомби, пришельцев из космоса, и даже перестали удивляться и называть это фантастикой. Фантастика раньше была на отшибе человеческих интересов, ее считали падчерицей литературы и кинематографа. Грань между фантасткой и реальностью стирается и в жизни, и в искусстве.

Ну, невозможно, чтобы в бесконечной Вселенной была только единственная разумная человеческая цивилизация. До меня еще Джордано Бруно говорил: "Предполагать, что люди - единственные разумные существа во Вселенной, так же глупо, как предполагать, что на огромном бескрайнем поле вырос один-единственный колосок". За эти слова его, кстати, и сожгли. А я могу сейчас спокойно повторить, что мы не единственная разумная цивилизация. Думаю, когда-нибудь встреча цивилизаций обязательно произойдет".

Александр Шамильевич Хакимов родился 2 апреля 1960 года в Баку. По специальности – биолог-химик, окончил Азербайджанский государственный ниверситет. Сотрудник Центра генетических ресурсов Национальной Академии Наук Азербайджана. Член Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана, Совета по приключенческой и фантастической литературе при Союзе писателей России, действительный член Семинара писателей-фантастов под руководством Бориса Стругацкого (Санкт-Петербург), лауреат множества литературных премий, автор более пятидесяти произведений и десяти книг, изданных в России и Азербайджане. Рок-музыкант. Непрофессиональный актер, снялся в четырех фильмах.

(Автор: Вугар Иманов)