Госкомиссия Азербайджана обратилась к родным пропавших без вести в карабахском конфликте

2017-05-12 14:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана завершает работу по уточнению списка лиц, без вести пропавших во время армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, говорится в сообщении комиссии, распространенном в пятницу.

В связи с этим Госкомиссия просит граждан, не обратившихся в связи с учетом без вести пропавших родных, в кратчайшие сроки предоставить в Рабочую группу информацию о них.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)