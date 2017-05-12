Уточнение списка лиц, пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, завершается

2017-05-12 15:14 | www.apa.az | 3

Как передает АПА, об этом говорится в распространенном Государственной комиссией Азербайджана по делам пленных, заложников и без вести пропавших лиц сообщении.

Согласно информации, работа по уточнению списка пропавших без вести лиц во время армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта завершается. В связи с этим, гражданам, которые еще не обращались в Госкомиссию, рекомендуется в кратчайшие сроки обратиться к Рабочей группе для регистрации близких, пропавших без вести во время нагорно-карабахского конфликта.