Уникальный бриллиант «Легенда» будет продан с торгов

2017-05-12 15:10 | www.oxu.az | 3

Аукционный дом Christie’s в Женеве представил публике коллекцию из 250 ювелирных изделий, которые будут выставлены на продажу 17 мая. Самое дорогое украшение коллекции – жемчужное ожерелье с бриллиантом “Легенда”, изготовленное ювелирным домом “Бемер и Бассанж”.

Жан-Марк Люнель, оценщик ювелирных изделий в Christie’s Geneva: “Мы имеем честь выставить на торги удивительный бриллиант чистой воды с огранкой в форме сердца и весом в 92 карата. Его отличает необычайная чистота, прекрасный цвет, а стоимость его оценивается в диапазоне от 14 до 20 млн долларов США”.

Это самый крупный камень такого рода, который когда-либо выставлялся на торги.

Также с аукциона будет продано кольцо с 15-каратным бирманским рубином и бриллиантами. По оценке специалистов, его стоимость может достичь 15 млн долларов.

Э.А.

