Выгодное предложение от Azercell: телефон LG Flex 2 за 45 AZN в месяц

2017-05-12 15:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Azercell Telekom проводит новую выгодную кампанию для своих абонентов. Так, с 11 мая 2017 года в рамках кампании «1001 смартфон» абоненты получают возможность стать обладателями телефона LG Flex 2 и плюс LG часы в подарок.

Как говорится в сообщении оператора, заплатив всего лишь 45 манатов в месяц, абоненты смогут приобрести смартфоны с поддержкой 4G и плюс 5GB интернет в подарок и делать звонки внутри страны по выгодной цене (1мин=0.06AZN).

Кампании Azercell в рамках «1001 смартфон» будут продолжаться в течение всего лета.

Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор в ненефтяном секторе ООО Azercell Telecom был основан в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 процентов территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM- технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы с одной точки, мобильную электронную услугу ASAN Imza и др.

В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Open Signal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.