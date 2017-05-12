Азербайджан обеспечил себе первую медаль Исламиады

2017-05-12 15:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Супертяжеловес сборной Азербайджана по боксу Магомедрасул Меджидов (+91 кг) в пятницу одержал победу над Нурланом Сапарбаем (Казахстан), выиграв со счетом 5:0, и вышел в полуфинал Игр исламской солидарности.

Таким образом, Азербайджан обеспечил себе как минимум первую бронзовую медаль Исламиады.

Сегодня начались первые встречи соревнований по боксу IV Игр исламской солидарности в Баку.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится сегодня, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)