ОБСЕ консультирует Туркменистан по закону об омбудсмене

2017-05-12 15:10 | www.trend.az | 2

АШХАБАД, /Trend/ - ОБСЕ при участии агентств ООН провела в Ашхабаде дискуссию по реализации национального закона об омбудсмене и международным стандартам в области создания и укрепления национальных институтов по правам человека, говорится в сообщении ашхабадского офиса ОБСЕ.

В мероприятии приняли участие недавно избранный в Туркменистане омбудсмен, депутаты парламента, национального института демократии и прав человека при президенте Туркменистана и других соответствующих ведомств.

«Создание института омбудсмена знаменует важный шаг в укреплении демократических основ в Туркменистане, - отметила Акджа Нурбердыева, спикер туркменского парламента.

Участники обсудили национальную правовую базу, международные стандарты и руководящие положения, которые соответствуют Парижским и Белградским принципам ООН.

Состоялся также обмен мнениями о роли омбудсмена в защите прав детей, женщин и лиц с ограниченными возможностями.

«Поддержка ОБСЕ в создании и укреплении национальных институтов по правам человека имеет большое значение для всех 57 государств-участников ОБСЕ, так как соблюдение прав человека и основных свобод лежит в основе всесторонней концепции безопасности ОБСЕ», - сказала посол Наталья Дрозд, глава ашхабадского центра ОБСЕ.

В марте сообщалось, что Меджлис (парламент) Туркменистана избрал на должность омбудсмена Яздурсун Гурбанназарову.

Омбудсмен призван осуществлять контроль за соблюдением прав и интересов граждан в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц. Закон "Об Омбудсмене" вступил в силу в Туркменистане с 1 января 2017 года. В документе определены права, обязанности, основные направления, полномочия и гарантии деятельности уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане.

"Эта должность учреждается в соответствии с Конституцией страны в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, их соблюдения и уважения органами государственной власти, органами местного самоуправления и их должностными лицами",- говорилось в решении местного парламента.

(Автор: Гусейн Гасанов)