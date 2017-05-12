Ряд улиц Баку закроют с 5 вечера

2017-05-12 15:20 | www.oxu.az | 2

В связи с церемонией открытия IV Исламских игр солидарности, в пятницу, 12 мая, с 17:00 будет ограничено и изменено движение транспорта на ряде улиц и проспектов Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции столицы полковник Вагиф Асадов.

По его словам, будет ограничено и изменено движение на участке от площади «Азнефть», по проспекту Нефтяников, ул. Юсифа Сафарова, проспекту Гейдара Алиева до Сабунчинского круга, а также на прилегающих, пересекающихся и параллельных улицах.

Также частично будет изменено движение на территории от 14-го километра трассы Баку-Сальяны в направлении третьей окружной дороги и на территории круга 20 Января.

Те, кто собирается поехать в аэропорт, бакинские поселки и села, сегодня смогут проехать в направлении Баку-Говсан, Балаханы-Забрат-Маштага.

В день открытия Игр зрители будут доставляться к Бакинскому олимпийскому стадиону с 18:00 до 21:00, а в день закрытия - с 17:00 до 20:00 от трех станций метро - «20 Января», «Гянджлик» и «Гара Гараев».

По завершении мероприятия зрители также будут доставляться со стадиона до вышеуказанных станций метро экспресс-автобусами.

От станции метро «Гара Гараев» будет отходить экспресс X1, станции «Гянджлик» - экспресс X2 и от станции «20 Января» - экспресс X3, напомнил Асадов.

Вагиф Асадов посоветовал водителям Баку не пользоваться автомобилями в день открытия Исламиады.

IV Исламские игры солидарности Баку-2017, открытие которых состоится сегодня, будут проходить до 22 мая.

Игры проходят в столице Азербайджана на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

З.Г.