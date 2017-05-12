Взрыв в Пакистане: Есть погибшие, ранен вице-председатель сената – ФОТО

2017-05-12 15:27 | www.oxu.az | 2

Вице-председатель сената Пакистана Маулана Абдул Гафур Хайдери пострадал при взрыве в провинции Белуджистан, пятеро человек погибли, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным же tribune.com.pk, в результате подрыва кортежа вице-председателя сената погибли по меньшей мере 25 человек, 35 получили ранения

Взрыв произошел в округе Мастунг. Кортеж высокопоставленного политика, предположительно, был подорван, когда он возвращался с мероприятия.

Хайдери госпитализирован в ближайшую клинику.

Н.О.