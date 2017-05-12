В Туркменистане началось досрочное голосование по выборам парламента и органов местной власти

2017-05-12 15:20 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане в пятницу началось досрочное голосование по выборам депутатов Меджлиса (парламента) вместо выбывших по отдельным избирательным округам, а также членов органов местной власти - халк маслахаты и генгешей в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве страны.

Как говорится в сообщении ЦИК страны, на избирательных участках созданы все условия, чтобы граждане, выезжающие в длительные командировки или отпуск, а также те, кто по тем или иным причинам в день выборов (21 мая) не сможет прийти на свой избирательный участок, могли проголосовать. На территориях округов образовано 255 избирательных участков.

Мониторинг осуществляют свыше 300 национальных наблюдателей от политических партий, общественных объединений, групп граждан и кандидатов. "Всем им в рамках своих полномочий предоставлена возможность посещать избирательные округа как перед выборами, так и непосредственно в день голосования. Все это создаст предпосылки для проведения 21 мая выборов в условиях открытости на широкой альтернативной и демократической основе", - сказано в информации.

(Автор: Гусейн Гасанов)