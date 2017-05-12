Назначен посол мира Платформы Мира от Российской Федерации

2017-05-12 15:49 | www.apa.az | 2

12-го Мая 2017-го года сокоординаторы «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» Сюзан Джагинян и Орхан Набиев встретились с Депутатом из Удмуртской Республики (Российская Федерация) Эльгизом Гаджиевым, который также является членом Платформы Мира.

Как сообщили АПА в пресс-службе платформы, на встрече были обсуждены дальнейшие планы «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» в Российской Федерации.

Сокоординатор Платформы от Азербайджана Орхан Набиев, детально ознакомил господина Гаджиева с текущей деятельностью и рассказал о будущих планах «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном».

В свою очередь, Сокоординатор Платформы от Армении Сюзан Джагинян поблагодарила гостя за сотрудничество с «Платформой Мира между Арменией и Азербайджаном». В ходе встречи были достигнуты соглашения о взаимном сотрудничестве с «Платформой Мира между Арменией и Азербайджаном».

Господин Гаджиев позитивно отнёсся к деятельности Платформы. Гость также пообещал со своей стороны содействовать миротворческой деятельности и мобилизовать свои возможности по этому направлению.

В конце встречи сокоординаторы объявили о назначении Эльгиза Гаджиева «Послом Мира» от Российской Федерации.