Увеличилось число операций посредством платежных карт Azer Turk Bank

2017-05-12 15:38 | www.oxu.az | 2

Как сообщает пресс-служба Azer Turk Bank, в течение первого квартала текущего года клиенты провели около 185 тысяч операций посредством пластиковых карт, эмитированных Банком.

Общий оборот по карточным операциям составил 31,5 миллионов манат. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост по показателям в 25 процентов и 30 процентов соответственно.

Azer Turk Bank - член международных платежных систем MasterCard и VISA, предлагает широкий спектр услуг в сфере эмиссии и использования пластиковых карт. На сегодняшний день число активных пластиковых карт Банка составляет 33 тысячи, что на 34 процента превышает соответствующий показатель по итогам первого квартала 2016 года.

75 процентов акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность с 1995 года, принадлежит Азербайджанскому государству.

С более подробной информацией о сети обслуживания, продукции и услугах банка можно ознакомиться на официальном сайте банка www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.

Э.А.

