Туркменистан и Германия изучают совместные проекты в энергетике и транспорте

2017-05-12 15:32 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде в рамках заседания межправительственной туркмено-германской рабочей группы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в нефтегазовой, химической и энергетической отраслях, в области строительства, транспорта и связи, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

В мероприятии приняла участие представительная делегация во главе с заместителем федерального министра экономики и энергетики Германии Экхардом Францем. Состоялось обсуждение развития связей между торгово-промышленными палатами, законодательного регулирования предпринимательской деятельности, проведения бизнес-форумов и выставок.

"Подтверждением стремления деловых кругов Германии к упрочению своих позиций на перспективном туркменском рынке, где создан благоприятный инвестиционный климат, служит тот факт, что многие известные немецкие компании открыли свои филиалы и представительства в нашей стране", - пишет в своем комментарии госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

Как пишет газета "Нейтральный Туркменистан", в ряду ключевых направлений партнёрства – топливно-энергетическом комплексе - Туркменистан, обладающий колоссальным ресурсным потенциалом, реализует стратегию коренной модернизации материально-технической базы, диверсификации экспортных маршрутов энергопоставок, в том числе в европейском направлении.

Также отмечается, что на оптимизацию партнёрства направлены и инициативы по формированию транзитных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад», а также проводимая в Туркменистане работа по модернизации соответствующей инфраструктуры, созданию комбинированной системы транспортного сообщения.

Представители германской стороны заявили о стремлении своих компаний участвовать в крупных инфраструктурных проектах, в частности по реконструкции морского порта в городе Туркменбаши и созданию на Каспии национальной туристической зоны «Аваза».

В Туркменистане по состоянию на 2016 год зарегистрировано 167 инвестиционных проектов и контрактов с участием германского капитала на общую сумму 540 миллионов долларов и около 555 миллионов евро.

Германские компании вносят существенный вклад в реализацию долгосрочных проектов в Туркменистане. В их числе такие компании, как Siemens, Daimler, Claas, Rohde & Schwarz, Dresser-Rand.

В октябре 2016 года Меджлис (парламент) Туркменистана ратифицировал соглашение с Германией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и

имущество. Документ был одобрен на очередном заседании национального парламента пятого созыва. Церемония самого подписания прошла в рамках двухдневного (29-30 августа 2016 года) рабочего визита президента Гурбангулы Бердымухамедова в Германию.

(Автор: Гусейн Гасанов)