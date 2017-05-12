Магомедрасул Меджидов: Одержу победу и в следующем поединке

2017-05-12 15:47 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Пока не знаю, кто будет моим следующим соперником, но верю, что и в очередном поединке мне удастся одержать победу, сказал Магомедрасул Меджидов, представляющий Азербайджан на соревнованиях по боксу в рамках IV Игр исламской солидарности.

Азербайджанский спортсмен сказал, что, несмотря на некоторые травмы, он хорошо подготовился к соревнованиям.

«У меня были определенные травмы, но, несмотря на это, я хорошо подготовился. Верю, что в следующих боях я выступлю еще лучше», - сказал Меджидов.

Меджидов сказал, что верит, что победит.

«Моя главная цель - победить, заработать для Азербайджана золотую медаль. Я горжусь тем, что представляю Азербайджан», - сказал азербайджанский боксер.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится сегодня, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)