Банк ВТБ (Азербайджан) повысил проценты по долларовым депозитам ®

2017-05-12 15:53 | www.apa.az | 2

Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозиту «Выгодный», открытым в долларах. Наиболее высокие ставки предусмотрены для тех, кто намерен открыть депозит на год. Так, при условии открытия долларового депозита сроком на 12 месяцев процентные ставки составят 3%. При этом ставка остается неизменной как при выплате процентов в конце срока, так и ежемесячно.

Согласно новым условиям, отныне разместить доллары по вкладу «Выгодный» можно и на 6 месяцев. Максимальный срок размещения депозита – 24 месяца. Минимальная сумма депозита составляет 100 долларов и по желанию клиента начисленные проценты могут быть переведены на банковскую карту или текущий счет. Депозиты, открытые по этим условиям, застрахованы согласно условиям Государственного Фонда Страхования вкладов.

При открытии депозита в банке ВТБ (Азербайджан) клиентам бесплатно оформляется пластиковая карта для снятия начисленных процентов, услуга смс-уведомления также предоставляется бесплатно и действуют выгодные условия досрочного расторжения.