Первая медаль Азербайджана на Исламиаде

2017-05-12 15:57 | www.oxu.az | 3

Азербайджанский боксер Мухаммедрасул Меджидов провел первую встречу на IV Исламских играх солидарности «Баку 2017».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, соперником двукратного чемпиона мира в весовой категории 91+ кг в классификационном этапе стал казах Нурлан Сапарбай.

Встреча прошла в условиях превосходства Меджидова. Во втором раунде он смог отправить соперника в нокдаун. По завершении третьего раунда единогласным решением судей победителем был назван 31-летний спортсмен.

Отметим, что соперником прошедшего в 1/4 финала Мухаммедрасула Меджидова станет египтянин Уосри Хафез. Встреча состоится 15 мая.

Э.А.

