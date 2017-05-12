Оборот по карточными операциям Azer Turk Bank вырос на 30%

2017-05-12 15:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В течение первого квартала 2017 года клиенты Azer Turk Bank осуществили около 185 тысяч операций посредством пластиковых карт, эмитированных банком.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, общий оборот по карточным операциям составил 31,5 миллиона манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число операций с платежными картами выросло на 25 процентов, а оборот по ним - на 30 процентов.

Azer Turk Bank является членом международных платежных систем MasterCard и VISA, и предлагает широкий спектр услуг в сфере эмиссии и использования пластиковых карт. На сегодняшний день число активных пластиковых карт банка составляет 33 тысячи, что на 34 процента превышает показатель аналогичного периода 2016 года.

75 процентов акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность с 1995 года, принадлежит Азербайджанскому государству.

С более подробной информацией о сети обслуживания, продукции и услугах банка можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в информационный центр банка по номеру (012) 945.