Как избавиться от усталости и сонливости народными средствами (ФОТО)

2017-05-12 15:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - К сожалению, в современном обществе хроническая усталость стала постоянной спутницей населения. Заботы, суета, вредные привычки, недостаточный отдых в ночное время, монотонность будней и многое другое вызывает сонливость и усталость. Если изо дня в день накапливать усталость, игнорировать ее признаки, то можно получить серьезные заболевания. Как избавиться от усталости и сонливости народными средствами - об этом и многом другом в очередной передаче Рены Байрамгызы "Sağlam Nəsil" ("Здоровое поколение") на Lider TV, сообщили Trend Life в пресс-службе проекта. Передача выходит по субботам в 18:00. Повтор - в 14:00 в воскресенье. Вы можете смотреть спутниковое телевидение Lider TV на следующих частотах: Azerspace 1 46° в.д. Частота (МГц) - 11135, поляризация - H. Скорость поток (SR) - 27500, FEC - 5/6.

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