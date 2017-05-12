Уничтожены 1,3 тонны вафель, экспортируемых из России в Азербайджан

2017-05-12 16:09 | www.apa.az | 3

Кондитерский комбинат «Услада» не смог вывести в Азербайджан 1 тонну 250 килограммов вафель «Хуторок сказок».

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на российские СМИ, на Самарской таможне выяснилось, что компания незаконно использовала товарные знаки, принадлежащие фабрике «Акконд» из Чебоксар. То есть этикетка кондитерских изделий, произведенных ООО «Услада» почти полностью повторяет этикетку товара, производимого АО «Акконд». После того, как правообладатель заявил о нарушении своих прав на объект интеллектуальной собственности, в отношении самарского производителя возбудили административное дело. По решению суда партия вафель изъята и уничтожена. Кондитерский комбинат «Услада» заплатит 100 000 рублей штрафа.