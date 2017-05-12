Госпогранслужба Азербайджана задержала в апреле 40 нарушителей границы

2017-05-12 16:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба Азербайджана в апреле за нарушение госграницы задержала 40 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГПС, распространенном в пятницу.

Среди задержанных лиц 13 граждан Азербайджана, пятеро – Ирака, по четыре гражданина Узбекистана и Таджикистана, по три гражданина Пакистана и Ирана, по два гражданина Грузии, Нигерии и Ганы и по одному гражданину Турции и Камеруна.

За нарушение правил пограничного режима в 672 случаях были задержаны 854 человека.

В результате мер по борьбе с преступностью в апреле были задержаны и переданы соответствующим органам 323 человека, объявленные в розыск правоохранительными органами Азербайджана.

В результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков было обнаружено и изъято свыше 10 килограммов наркотических веществ.

В рамках борьбы с контрабандой были задержаны контрабандные товары общей стоимостью 555 368 манатов, в том числе два ружья, один пистолет, два пневматических пистолета, три противотанковые мины, 775 патронов, один магазин для пистолета, один охотничий нож, один оптический прибор, компас, 710 000 российских рублей, 4 980 граммов ртути, 44 серебряных изделия, 10 лодок, семь электронных кассовых аппарата, 12 килограммов пиявок, 14 171 коробка сигарет, 79 мобильных телефонов, 15 660 различных видов лекарственных препаратов, 17 бутылок спиртных напитков, сельскохозяйственной и промышленной продукции армянского производства и пр.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)