Банк ВТБ (Азербайджан) повысил проценты по долларовым депозитам

2017-05-12 16:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозиту «Выгодный», открытым в долларах.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, наиболее высокие ставки предусмотрены для тех, кто намерен открыть депозит на год. Так, при условии открытия долларового депозита сроком на 12 месяцев процентные ставки составят три процента. При этом ставка остается неизменной как при выплате процентов в конце срока, так и ежемесячно.

Согласно новым условиям, отныне разместить доллары по вкладу «Выгодный» можно и на 6 месяцев. Максимальный срок размещения депозита – 24 месяца.

Минимальная сумма депозита составляет 100 долларов и по желанию клиента начисленные проценты могут быть переведены на банковскую карту или текущий счет. Депозиты, открытые по этим условиям, застрахованы согласно условиям Фонда страхования вкладов.

При открытии депозита в банке ВТБ (Азербайджан) клиентам бесплатно оформляется пластиковая карта для снятия начисленных процентов, услуга СМС-уведомления также предоставляется бесплатно и действуют выгодные условия досрочного расторжения.

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ОАО AtaHolding. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.