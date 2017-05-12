Миллионный скандал в Баку: Задержана женщина

2017-05-12 16:22 | www.oxu.az | 3

В Баку полиция задержала находившуюся в розыске женщину.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, сотрудники главного управления следствия и дознания МВД задержали жительницу Кяпязского района Гянджи Сакину Исмайлову, 1975 года рождения, объявленную в розыск по статье 178.3.2 УК АР (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере).

Задержанная помещена в изолятор.

Сообщается, что знакомая С.Исмайловой Таймина Абдуллаева, разводясь с мужем Баратом Абдуллаевым, перевела на ее имя принадлежащий Барату дом стоимостью 250 тыс. манатов.

Но затем Т.Абдуллаева обратилась в полицию, обвинив С.Исмайлову в том, что она присвоила дом стоимостью 2 миллиона манатов.

Отметим, что Т.Абдуллаева недавно была задержана полицией Наримановского района. Ее бывший супруг Барат Абдуллаев – известный предприниматель, владеющий отелями и ресторанами в Баку.

Э.А.

