Русская община Азербайджана сделала заявление в защиту Всероссийского Азербайджанского Конгресса

2017-05-12 16:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ Русская община Азербайджана, объединяющая в своих рядах более 120 тысяч русских – граждан Азербайджана, выражает серьезное беспокойство в связи с продолжающейся уже длительное время ситуацией вокруг российской общественной организации “Всероссийский Азербайджанский Конгресс”, говорится в заявлении Республиканского Совета общины, поступившем в редакцию Trend. Свое принципиальное отношение к вопросу о ликвидации Всероссийского Азербайджанского Конгресса Русская община Азербайджана уже выразила в Заявлении от 4 апреля 2017 года, говорится в сообщении.

«К сожалению, определенные силы в России, выискивая незначительные недостатки в организационной деятельности Всероссийского Азербайджанского Конгресса, не прекращают попытки создания условий для ликвидации этой крупной российской общественной организации. Не вызывает сомнений, что это недоброжелательное, неуважительное отношение к нашим соотечественникам – азербайджанской диаспоре в России не способствует развитию и расширению дружеских связей между Азербайджаном и Россией, азербайджанским и русским народами», - говорится в заявлении.

Русские, проживающие в Азербайджане, высоко оценивают заботливое отношение азербайджанского народа к сохранению русского языка, русской культуры и традиций русского народа в Азербайджане, говорится в заявлении.

«Мы считаем, что и в России должно быть соответствующее отношение к запросам и чаяниям азербайджанцев, являющихся полноправными гражданами Российской Федерации. Мы очень рады тому, как складываются отношения между нашими странами. В их основе – многовековые традиции дружбы и добрососедства, уважение интересов друг друга, переплетенные воедино судьбы миллионов людей – азербайджанцев и русских и нельзя допустить, чтобы действия недружественных сил подрывали крепкие связи и искренние отношения между нашими народами.

Мы, российские соотечественники, дорожим отношениями между нашими странами и народами и ещё раз обращаемся к здравым силам в России не допустить реализации намерений по ликвидации крупнейшей российской общественной организации “Всероссийский Азербайджанский Конгресс», - говорится в заявлении.

В апреле исполнительный директор ВАК Ильгар Гаджиев сообщил Trend, что окончательное решение Верховного суда России в связи с иском министерства юстиции о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) будет вынесено 15 мая.

По его словам, документы, которые были переданы в суд представителями ВАК, сейчас рассматриваются.

«Мы выполнили все требования минюста и надеемся на положительное решение суда», - сказал Гаджиев.

Ранее министерство юстиции подало иск о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса в связи с нарушениями ВАК российского законодательства, регламентирующего деятельность общественных организаций.

(Автор: Эльмира Таривердиева )