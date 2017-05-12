Марина Дурунда: Первое выступление на Исламиаде было волнительным

2017-05-12 16:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Считаю, что показала сегодня в целом неплохой результат, сказала Trend в пятницу азербайджанская гимнастка Марина Дурунда после своего выступления на Играх исламской солидарности.

В первый день соревнований по художественной гимнастике в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку Марина Дурунда с первого места пробилась в финалы в двух видах программы - с обручем и мячом.

"Пока не могу понять своего состояния, так как очень волнительно было выступать. Настроение нормальное, но понимаю, что могла сделать лучше. И завтра я еще всем покажу, что мы приготовили. Я впервые сегодня вышла на ковер после травмы. Считаю, что в целом показала неплохой результат, хотя из-за того, что мало выступала [в сезоне] не доставало уверенности", - сказала Дурунда.

Она также поддержала своих партнеров по сборной - Жалю Пириеву и Зохру Агамирову.

"К сожалению, я не видела выступления других членов команды. Но, судя по результатам, они выступили хорошо. Я вообще горжусь Зохрой Агамировой. Ей всего 15 лет, она вообще никогда не выступала на соревнованиях такого масштаба, но сегодня показала себя достойно. Мы с ней остаемся в одной комнате в Деревне атлетов, и как могу, поддерживаю ее. Конечно, я очень переживаю и за Зохру, и за Жалю Пириеву. Очень надеюсь, что командную медаль мы возьмем, потому что они заслуживают самого лучшего", - сказала Дурунда.

Гимнастка также сообщила, что любит выступать последней в стартовом листе.

"Тогда у меня есть время войти в атмосферу соревнований. Когда выступаешь в числе первых, турнир только начался, и еще непонятно, как отреагирует зал, публика. Конечно, с профессиональной точки зрения нет никакой разницы, какой по очереди выступать, но последней – просто отлично", - сказала Дурунда.

Гимнастка отметила, что сегодня ее переполняли эмоции.

"Я сегодня впервые представила программы Бакинским зрителям. Насколько мне удалось сегодня передать настроение своих программ – судить им, а по моим ощущениям, я могу еще больше вложить в них душу. Обычно я именно этим и беру, эмоциональностью, но сегодня немного сковывала этот порыв, потому что нужно с ним все же справляться, что приходит с опытом", - сказала Дурунда.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится сегодня, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)