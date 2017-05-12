Госкомитет: В России антиазербайджанские группы вовсю стараются для ликвидации ВАК

2017-05-12 16:32 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе Госкомитета, в заявлении говорится, что судебный процесс, начатый в связи с ликвидацией ВАК на основании обращения Министерства юстиции Российской Федерации, вызвал серьезное беспокойство у азербайджанской общины России, у проживающих в других зарубежных странах азербайджанцев, а также у всей азербайджанской общественности: «С сожалением заявляем, что поступающая в последнее время информация дает основание говорить, что определенные антиазербайджанские группы в России проявляют особую активность для прекращения деятельности ВАК. Они активизировали попытки оказывать давление на суд с целью ликвидации структуры. Еще раз выражая глубокую озабоченность в связи с направленной на нарушение азербайджано-российских отношений деятельностью некоторых сил, выражаем уверенность в том, что суд вынесет справедливое решение».

В заявлении отмечается, что сегодня можно назвать имена сотен азербайджанцев, играющих особую роль в общественно-политической, социально-экономической жизни России, которая занимает важное место в системе международных отношений: «Проживающие в России азербайджанцы видят эту страну как вторую родину, не жалеют сил, работая во имя благосостояния и прогресса этой страны. ВАК никогда не делал шаги, противоречащие законам Российской Федерации и ее национальным интересам. Несмотря на все это, настойчивые попытки некоторых сил прекратить деятельность ВАК вызывают сомнение, служат ли эти действия общим интересам России, а также увеличивают вероятность того, что информация о связи этих сил с армянской диаспорой является правдой. Это может поколебать доверие азербайджанской диаспоры к национальной политике России. Подобные инициативы также противоречат контексту, принципам политики России по отношению к национальным и этническим меньшинствам. Надеемся, суд учтет это беспокойство и примет справедливое, объективное и политически немотивированное решение в связи с деятельностью ВАК, который представляет миллионы азербайджанцев. Ликвидация ВАК противоречит общим интересам двух стран и льет воду на мельницу сил, не желающих укрепления стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Россией».