Страны НАТО ратифицировали протокол о вступлении Черногории в альянс

2017-05-12 16:30 | www.oxu.az | 3

Все 28 государств-членов Североатлантического альянса ратифицировали протокол о вступлении Черногории в НАТО.

Как сообщает Oxu.Az, об этом объявило правительство Черногории на своем официальном аккаунте в Twitter.

«Уверен, что серьезные инвесторы, прежде всего с Запада, оценят факт, что Черногория является частью НАТО. Это гарантия мира и стабильности государства, а значит, и гарантия для их инвестиций», - заявил премьер-министр Душко Маркович сегодня на открытии форума по международной безопасности в Будве.

Н.О.