Представлено уникальное средство от тошноты (ФОТО)

2017-05-12 16:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Многие не любят путешествовать из-за появляющейся в дороге тошноты. Чтобы избежать укачивания можно принимать специальные таблетки, но, оказывается, есть средство лучше.

Специальный девайс под названием CinvStop представляет собой браслет, который надевается на руку. Через специальные электроды браслета передаются низкочастотные электрические импульсы, которые устраняют тошноту. Задача импульсов не отвлечь внимание, а подрегулировать сигналы, идущие от мозга к желудку и обратно. Импульсы, идущие от браслета, CinvStop человек не чувствует.

Данное средство устраняет тошноту не только у путешественников, но и у беременных, и пациентов, прошедших курс химиотерапии.

Об этом и многом другом - в передаче Заура Алиева о технологических новинках Texno Park на Lider TV. Передача выходит в эфир в 16:00 по воскресеньям. Повтор - во вторник, в 21:00 на Lider TV. Спутниковое телевидение Lider TV можно смотреть на следующих частотах: Azerspace 1 46° в.д. Частота, мГц - 11135, поляризация - H, скорость потока (SR) - 27500, FEC - 5/6.

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