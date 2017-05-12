Жаля Пириева: У нас есть шанс попасть в историю Игр исламской солидарности

2017-05-12 16:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Художественная гимнастика впервые включена в программу Игр исламской солидарности в Баку, поэтому гимнастки, которую завоюют здесь медали войдут в историю Игр, сказала Trend азербайджанская гимнастка Жаля Пириева.

По словам гимнастки, выступать на Исламиаде для нее большая ответственность, потому что соревнования проходят в родном Баку.

"Так как это первые Исламские игры, куда включена и художественная гимнастика, мы останемся в истории, более того, хотим войти в историю с положительным результатом, для чего нужно выиграть медали", - сказала Пириева.

Гимнастка добавила, что довольна своими выступлениями в квалификации в первый день соревнований и намерена пробиться во все четыре финала.

"Хочу выступить на свой максимум, чтобы у сборной были высокие шансы выиграть золото в командном зачете. Надеюсь, у меня, Марины Дурунды и Зохры Агамировой все получится, и мы завоюем золотую медаль", - сказала Пириева.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится сегодня, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)