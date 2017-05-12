В центре Париже вооруженный неизвестный ограбил две гостиницы

2017-05-12 16:40 | www.trend.az | 3

Две гостиницы в центре Парижа подверглись вооруженному ограблению в пятницу, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

По информации телеканала, неизвестный совершил вооруженные ограбления двух гостиниц на улицах Рима и Клода Пуйе в XVII округе французской столицы. Злоумышленнику, действовавшему в одиночку, удалось скрыться.

Полиция прибыла на место происшествия, сообщает телеканал. Ущерб от ограблений пока не установлен.