Узбекистан и Казахстан обсудили возможности развития двусторонних связей

2017-05-12 16:42 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - В Ташкенте прошли политические консультации по укреплению сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Узбекистана.

Делегацию из Казахстана возглавил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Ардак Мадиев.

В ходе консультаций, прошедших в конструктивной атмосфере, стороны обсудили состояние двусторонних отношений в консульской сфере, рассмотрели практические аспекты защиты прав и свобод граждан сторон, правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, ход исполнения соглашений между Узбекистаном и Казахстаном, а также международных конвенций.

В рамках встречи, стороны обменялись информацией о вступивших в силу изменениях в законодательствах двух стран в данной области, в том числе по вопросам миграции.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

Twitter: @Anahanum