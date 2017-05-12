Верховный суд России может принять решение в связи с ликвидацией ВАК – ОБНОВЛЕНО

2017-05-12 16:58 | www.oxu.az | 3

Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана распространил заявление протеста в связи с давлением, оказываемым на суд с целью ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета.

В заявлении говорится, что судебный процесс, начатый в связи с ликвидацией ВАК на основании обращения министерства юстиции Российской Федерации, вызвал серьезное беспокойство у азербайджанской общины России, у проживающих в других зарубежных странах азербайджанцев, а также у всей азербайджанской общественности:

«С сожалением заявляем, что поступающая в последнее время информация дает основание говорить, что определенные антиазербайджанские группы в России проявляют особую активность для прекращения деятельности ВАК. Они активизировали попытки оказывать давление на суд с целью ликвидации структуры. Еще раз выражая глубокую озабоченность в связи с направленной на нарушение азербайджано-российских отношений деятельностью некоторых сил, выражаем уверенность в том, что суд вынесет справедливое решение».

В заявлении отмечается, что сегодня можно назвать имена сотен азербайджанцев, играющих особую роль в общественно-политической, социально-экономической жизни России, которая занимает важное место в системе международных отношений:

«Проживающие в России азербайджанцы видят эту страну как вторую родину, не жалеют сил, работая во имя благосостояния и прогресса этой страны. ВАК никогда не делал шаги, противоречащие законам Российской Федерации и ее национальным интересам. Несмотря на все это, настойчивые попытки некоторых сил прекратить деятельность ВАК вызывают сомнение, служат ли эти действия общим интересам России, а также увеличивают вероятность того, что информация о связи этих сил с армянской диаспорой является правдой. Это может поколебать доверие азербайджанской диаспоры к национальной политике России. Подобные инициативы также противоречат контексту, принципам политики России по отношению к национальным и этническим меньшинствам. Надеемся, суд учтет это беспокойство и примет справедливое, объективное и политически немотивированное решение в связи с деятельностью ВАК, который представляет миллионы азербайджанцев. Ликвидация ВАК противоречит общим интересам двух стран и льет воду на мельницу сил, не желающих укрепления стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Россией».

13:42

В понедельник, 15 мая, состоится очередное заседание Верховного суда России в связи с иском Минюста о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК). Ожидается, что суд примет решение в связи с ликвидацией ВАК.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили АПА в российских источниках.

Отметим, что ранее в департаменте по связям с общественностью Минюста сообщили, что ВАК в своей деятельности нарушил существующее законодательство Российской Федерации:

«Во время контрольно-проверочных мероприятий проводимых министерством юстиции выяснилось, что ВАК нарушил как российское законодательство, так и положения собственного устава. Министерство юстиции России на основании закона «Об общественных организациях» неоднократно делало предупреждения Президиуму Центрального Совета ВАК для устранения выявленных нарушений».

Было отмечено, что в результате того, что организация не устранила нарушения, 9 марта этого года министерство юстиции России обратилось с административным иском о ликвидации организации в Верховный Суд.

Данное заявление вызвало недовольства в Азербайджане, диаспорские организации, общественно-политические деятели, депутаты заявили, что это вредит отношениям между двумя странами.

Напомним, Всероссийский Азербайджанский Конгресс был создан в 2001 году.

Н.О.