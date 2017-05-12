Музыкальные инструменты исламского мира представлены в Баку (ФОТО)

2017-05-12 16:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана в Баку состоялось открытие выставки "Музыкальные инструменты исламского мира", сообщает Trend Life.

По словам директора Музея музыкальной культуры, кандидата искусствоведения, заслуженного работника культуры Аллы Байрамовой, выставка посвящена IV Играм исламской солидарности.

"Экспозиция подготовлена на основе богатой коллекции нашего музея. В фонде музея наряду с азербайджанскими музыкальными инструментами хранятся и музыкальные инструменты народов мира, в том числе и исламской культуры", - сказала она.

Как отметила директор музея, содействие в проведении выставки оказали ряд посольств исламских стран в Азербайджане.

"С целью представить более обширную выставку, мы обратились в посольства исламских стран в Азербайджане, и многие из них представили нам музыкальные инструменты, аудио- и видеозаписи, печатную литературу. В дальнейшем планируется, что мы получим еще дополнительные музыкальные инструменты. Некоторые из экспонатов, которые поступили для экспозиции, войдут в фонд музея", - подчеркнула Алла Байрамова.

Также пока не определена точная дата завершения выставки, по словам директора музея, это будет зависеть от проявляемого интереса посетителей.

"Уже сегодня, в день открытия, мы наблюдаем большой интерес со стороны публики. Поэтому срок работы выставки будет продлен до тех пор, пока посетители будут проявлять интерес", - добавила она.

В ходе мероприятия состоялось выступление Ансамбля старинных музыкальных инструментов (художественный руководитель - народный артист Мунис Шарифов) и иранского музыкального коллектива "Шалу".

Мероприятие посетили представители дипломатических миссий, известные деятели культуры и искусства, представители творческой молодежи.

В экспозицию выставки вошли 70 музыкальных инструментов, а также сопутствующие материалы. Среди представленных экспонатов музыкальные инструменты Азербайджана, Турции, Индии, Марокко, Индонезии, Таджикистана, Египта, Киргизии и других стран.

(Автор: Джани Бабаева )