"Вечера мугама" – стартует масштабный проект в Международном центре мугама

2017-05-12 16:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - При организации Международного центра мугама стартует новый проект под названием "Вечера мугама", который пройдет с 16 мая до 30 июня, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

В рамках проекта будет представлена серия концертов, посвященных азербайджанским ладам мугама: Раст, Шур, Сегях, Чахаргях, Баяты-Шираз, Шуштер, Хумаюн.

Первый концерт под названием "Раст" пройдет 16 мая в 19.00. На вечере выступят заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, заслуженная артистка Севиндж Сарыева, заслуженный артист НАР Эхтирам Гусейнов, а также Айтян Магеррамова, Мирелем Мирелемов, Гусейн Меликов. Исполнители будут выступать под аккомпанемент инструментального ансамбля «Раст» под руководством Ханлара Джафарова.

Билеты продаются в кассах города, в центрах Службы Asan Xidmət и на сайте iticket.az.

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(Автор: Вугар Иманов)