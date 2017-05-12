Тушу неизвестного морского животного длиной 15 метров нашли в Индонезии – ВИДЕО

2017-05-12 17:10 | www.oxu.az | 3

На берегу индонезийского острова Серам обнаружили тушу огромного морского животного.

Как передает Oxu.Az, об этом в пятницу, 12 мая, сообщает издание News.com.au.

Останки 15-метрового существа заметили во вторник ночью. В темноте местный житель, который нашел тушу, принял ее за вынесенное на берег судно.

Местные рыбаки полагают, что останки принадлежат гигантскому кальмару. Эти существа могут быть огромных размеров. Считается, что максимальная длина гигантского кальмара от края плавников до кончиков ловчих щупалец достигает 16,5 метров.

Согласно другой версии, это мертвый горбатый кит. Средняя длина тела взрослой особи этого вида составляет 14,5 метров.

Специалисты взяли пробы тканей существа для анализа.

Местные жители надеются, что власти помогут убрать разлагающуюся тушу с берега.

Н.О.