В Баку создается маленький рай для гурманов Street Food Festival

2017-05-12 16:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В древней части Баку – Ичеришехер с 19 по 21 мая пройдет первый крупномасштабный фестиваль еды на открытом воздухе Baku Street Food Festival. В преддверии одного из самых ярких и вкусных событий этой весны Trend Life узнал у организаторов проекта подробности закулисья фестиваля.

- Айлин Сейидова, что ожидать от фестиваля в этом сезоне?

- Впервые в Азербайджане создаётся то, что практикуется по всему миру уже давно - большой пикник на траве для всех! Непередаваемое ощущение свежего газона и взрыва вкусов - прямо посреди Старого города, и все это с 19 по 21 мая, с 11 утра и до 11 вечера. Кто предвкушает новые вкусовые открытия и хочет разнообразить свои кулинарные способности - всех приглашаем на различные мастер-классы по кулинарии. Ведь нет любви более искренней, чем любовь к еде! При этом весь фестиваль будет сопровождаться крутыми треками самых знаменитых диджеев нашего города, и именно это сделает наш фестиваль незабываемым в музыкальном плане тоже! Не побоюсь сказать, что этот фестиваль взорвёт все представления о формате уличной еды и не оставит равнодушным никого!

- Фархад Пашаев, каким вы видите будущее проекта?

- Мы затеяли этот фестиваль с целью возвысить культуру еды в Баку до мирового уровня и будем продолжать это дело несмотря ни на что. Наш первый фестиваль является неким тестом концепта, успешное завершение которого приведёт нас к нашей основной задаче. Мы хотим, чтобы Baku Street Food Festival стал неким трамплином для новых и интригующих концептов в нашем городе. Мероприятие является идеальной платформой для некого теста на восприятие новых идей на нашем местом рынке. Именно из-за этого в следующем году мы будем стараться привлекать гостей и кулинарные концепции не только с местного рынка, но и из соседних стран - таких как Грузия, Турция, Украина, Россия и Прибалтика, где культура еды уже давно шагнула далеко вперед.

- Лала Гасанова, что было самым сложным в организации фестиваля?

- Если оставить в стороне административные трудности в проведении первого в таком формате фестиваля, то, наверное, самое сложное было начать. Я уверена, что многие, прочитав в СМИ новость о том, что будет проведен первый фестиваль уличной еды, подумали: “У меня тоже возникала эта идея”. Но сложность в воплощении идеи в реальность заключается в первую очередь в том, кто поддержит идею и согласится работать на нее.

Заручившись поддержкой Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", наша маленькая, но амбициозная команда начала видоизменять привычную и любимую площадь около ворот "Гоша Гала" в маленький рай для гурманов и людей, истосковавшихся по пикникам, вкусной и разнообразной еде, легким коктейлям и приятной музыке. Мы хотели показать всю важность культа еды в нашем любимом городе и все богатство выбора.

Самое сложное в фестивале было суметь преподнести все возможности индустрии в правильном свете и оставить парочку сюрпризов. Хочется, чтобы каждый нашел на фестивале что-то свое.

- Айсель Гусейнова, а какой, по-вашему, вес представляет собой фестиваль для молодежи страны в целом?

- Мы очень долго работали над концепцией не только для того, чтобы сделать образ фестиваля развлекательным и привлекательным. Мы добивались того, чтобы BSFF смог подарить всем кулинарам-любителям возможность научиться чему-то новому: что-то готовить, создать уникальный рецепт, познакомиться с мэтрами этой сферы, заглянуть на «кухню» именитых поваров и знаменитых рестораторов. Наш фестиваль соберет рестораны с именем, чтобы продемонстрировать местным и иностранным гостям все краски богатой азербайджанской и мировой кухни. В будущем каждый, кто хочет попробовать себя в сфере еды – будь то открытие собственного кафе или создание кулинарной школы, – сможет найти новые возможности посреди нашего уникального оазиса в стенах древнейшего Ичеришехер.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)