Совет прессы обратился к представителям российских медиа в связи с ВАК

2017-05-12 17:18 | www.apa.az | 3

Совет прессы от имени азербайджанских журналистов обратился к представителям российских медиа.

Как сообщили АПА в Совете, в обращении говорится, что некоторые анти-азербайджанские и проармянские силы в правительстве России всеми силами пытаются добиться юридической ликвидации структуры.

Отмечается, что если государственная регистрация ВАК будет аннулирована и структура прекратит свою деятельность, это в первую очередь окажет негативное влияние на сформировавшиеся на протяжении истории традиционно хорошие российско-азербайджанские отношения: «Мы считаем неприемлемым любое негативное влияние на отношения между двумя соседними государствами и верим, что прогрессивная часть обществ обеих стран разделяет наше мнение».

В обращении говорится, что вопрос ликвидации деятельности ВАК проживающими в полиэтничской России другими меньшинствами будет воспринят как неприятный прецедент: «Мы как представители медиа ни в коем случае не хотим возникновения этой ситуации. Азербайджанские журналисты против нарушения в какой-либо форме посредничества России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Думаем, что основой этой недостойной кампании по ликвидации ВАК, запущенной проармянскими силами, является и этот мотив. Поэтому мы обращаемся к активной части российского общества, нашим коллегам – журналистам. Совет прессы Азербайджана и азербайджанские журналисты в целом призывают российских коллег, медиа общественность России резко отреагировать на вопрос ликвидации ВАК, который был поднят в результате разных политических игр, объявить и защитить настоящую правду. Суть в том, что ВАК ни в коем случае не может вести деятельность, противоречащую законодательству России».