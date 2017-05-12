В Азербайджане группе преподавателей повысили зарплату

2017-05-12 17:17 | www.oxu.az | 3

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Размеры почасовой оплаты труда работников, привлеченных для ведения учебных занятий предприятиями, учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, до сих пор профессора, научные работники, проводящие учебные занятия для детей, школьников и студентов общеобразовательных и профессиональных школ всех типов, гимназий, лицеев и других образовательно-воспитательных учреждений, средних специальных учебных заведений и других приравненных к ним учебных заведений, слушателей курсов повышения квалификации и рабочих, получали 4,40 маната в час, доценты и доктора философии - 2,90 маната в час, лица без научной степени и научного звания – 2,25 маната в час.

Согласно изменениям, после этого соответственно доктора наук будут получать 4,85 маната в час, доценты и доктора философии - 3,20 маната, лица без научного звания - 2,50 маната.

До этого профессора, научные работники, проводящие учебные занятия для студентов, курсантов и слушателей учебных заведений специального назначения (военные, национальной безопасности и т.д.) получали 5,20 маната в час, доценты и доктора философии - 3,75 маната в час, лица без научной степени и научного звания - 2,55 маната.

Отныне профессора, научные работники будут получать 5,75 маната в час, доценты и доктора философии - 4,15 маната в час, лица без научной степени и научного звания - 2,80 маната.

До сих пор профессора и научные работники, проводящие учебные занятия для аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации руководящих работников и специалистов с высшим образованием получали 6,30 маната в час, доценты и доктора философии - 4,40 маната в час, лица без научной степени и научного звания - 2,90 маната в час.

Согласно изменениям, после этого соответственно профессора и научные работники будут получать 6,95 маната в час, доценты и доктора философии - 4,85 маната в час, лица без научной степени - 3,20 маната.

Н.О.

