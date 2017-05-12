260 тыс. офицеров обеспечат безопасность на президентских выборах в Иране

2017-05-12 16:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Иран подготовил 260 тысяч офицеров для обеспечения безопасности на президентских выборах 19 мая, сказал замминистра внутренних дел Исламской Республики по вопросам безопасности Хоссейн Зольфакари.

Помимо полицейских сил, Революционная гвардия также была переведена в резерв в качестве сил безопасности, сказал он, сообщило в пятницу информационное агентство Tasnim.

12-е президентские выборы в Иране состоятся 19 мая.



На пост президента Ирана претендуют шесть кандидатов: баллотирующийся на второй срок действующий президент Хасан Рухани, бывший генпрокурор Ибрахим Раиси, первый вице-президент Исхак Джахангири, мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф и два бывших члена правительства - экс-министр культуры и исламской ориентации Мустафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мустафа Хашеми Таба.

(Автор: Эльмира Таривердиева)