Президент Ирана объявил о планах следующего правительства

2017-05-12 16:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Кандидат на пост президента и действующий президент Ирана Хасан Рухани в четверг вечером опубликовал план 12-го иранского правительства, подчеркнув, что он основан на свободе, безопасности, мире и прогрессе.

«Я знаю, что вы устали от недостатка покоя. Вы, иранцы, хотите беззаботной и мирной жизни и общества, которое находится в мире. Вы хотите мирной внешней политики. Вы хотите беззаботно смотреть в будущее и жить в мире со своими детьми, внуками и следующим поколением, ни о чем не беспокоясь. Я пришел на избирательное поле, чтобы работать вместе и строить такое будущее», - говорится в предисловии к плану, сообщает IRNA.



Рухани добавил, что его план состоит из 10 отдельных разделов по основным направлениям развития страны: сюда включены вопросы экономики и занятости, политические вопросы, культурные программы, социальные программы, наука, технологии и инновации, вопросы окружающей среды и устойчивое развитие, здравоохранение, внешнюю политику и оборону.



Полный текст плана Рухани для следующего иранского правительства можно найти на сайте dolat12.dobarehiran.com.

(Автор: Эльмира Таривердиева)