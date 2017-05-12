В Азербайджане повышена почасовая оплата труда ряда преподавателей

2017-05-12 17:05 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличены суммы почасовой оплаты труда работников, привлеченных к проведению учебных занятий на предприятиях, в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета.

В связи с этим внесены соответствующие изменения в постановление Кабинета министров «О суммах почасовой оплаты труда работников, привлеченных к проведению учебных занятий на предприятиях, в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета».

Согласно изменениям, сумма почасовой оплаты труда профессоров, докторов наук, привлеченных к проведению учебных занятий для учащихся, студентов всех типов общеобразовательных школ и профессиональных училищ, гимназий, лицеев и других учебно-воспитательных заведений, средних специальных учебных заведений и приравненных к ним других образовательных учреждений, слушателей курсов повышения квалификации специалистов со средним специальным образованием, рабочих, определена в размере 4,85 маната (в настоящее время – 4,40 маната), доцентов, докторов философии – 3,20 маната (в настоящее время – 2,90 маната), для лиц, не имеющих ученой степени, звания – 2,50 маната (в настоящее время 2,25 маната).

Сумма почасовой оплаты труда профессоров, докторов наук, привлеченных к проведению учебных занятий для студентов, курсантов и слушателей учебных заведений особого назначения (военных, национальной безопасности и т.д), определена в размере 5,75 маната (в настоящее время 5,20 маната), доцентов, докторов философии - 4,15 маната (в настоящее время 3,75 маната), для лиц, не имеющих ученой степени, звания – 2,80 маната (в настоящее время 2,55 маната).

Сумма почасовой оплаты труда профессоров, докторов наук, привлеченных к проведению учебных занятий для аспирантов, руководящих работников с высшим образованием и слушателей курсов повышения квалификации специалистов определена в размере 6,95 маната (в настоящее время 6,30 маната), доцентов, докторов философии - 4,85 маната (в настоящее время 4,40 маната), для лиц, не имеющих ученой степени, звания – 3,20 маната (в настоящее время 2,90 маната).

В размер почасовой оплаты труда включается оплата отпуска.

Сумма почасовой оплаты труда членов жюри конкурсов и просмотров и рецензентов представленных на конкурс работ для профессоров, докторов наук определена в размере 5,75 маната, доцентов, докторов философии - 4,15 маната, для лиц, не имеющих ученой степени, звания – 2,80 маната.

Сумма почасовой оплаты труда натурщиков, участвующих в проведении учебных занятий, за один академический час одетой натуры определена в размере 3,65 маната, обнаженной натуры - 6,05 маната.

Указанные суммы почасовой оплаты труда распространяются на лиц, работающих на основе гражданско-правовых договоров.

Новое постановление Кабинета министров вступает в силу со дня подписания.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)