Госкомитет по работе с диаспорой распространил обращение в связи с ликвидацией ВАК

2017-05-12 17:20 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Судебный процесс, начавшийся на основании обращения министерства юстиции России в связи с ликвидацией Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), вызвал глубокую обеспокоенность у проживающей в России азербайджанской общины, у проживающих за рубежом соотечественников, а также всей азербайджанской общественности, говорится в обращении Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, распространенном в пятницу.

В обращении комитет выражает сожаление в связи с тем, что поступившая в последнее время информация дает основание утверждать, что определенные антиазербайджанские группы в России проявляют особую активность по прекращению деятельности ВАК, и в этой связи интенсифицировали попытки оказать давление на назначенный на 15 мая судебный процесс для закрытия организации.

Еще раз, выражая глубокую обеспокоенность в связи с целенаправленной деятельностью некоторых сил, направленную на подрыв азербайджано-российских отношений, Госкомитет верит в то, что суд примет справедливое, объективное и не опирающееся на политические мотивы решение относительно деятельности ВАК - организации представляющей миллионы азербайджанцев.

В обращении говорится, что можно перечислить имена сотен азербайджанцев, играющих особую роль в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни России. Проживающие в России азербайджанцы считают эту страну второй родиной для себя, прилагая усилия и умения для ее благополучия и прогресса. ВАК и его члены никогда не предпринимали шагов, противоречащих законам России, или ее национальным интересам, напротив, старались защищать государственные интересы страны. Несмотря на это, настойчивые попытки некоторых сил, направленных на прекращение деятельности ВАК, вызывают сомнение в том, что они служат общим интересам России. В то же время такие шаги усиливают вероятность подтверждения информации о связях с армянской диаспорой, и способствуют подрыву доверия азербайджанской общины в национальную политику России. Подобные инициативы идут в разрез с принципами и подходами российской политики в отношении национальных и этнических меньшинств.

Прекращение деятельности ВАК противоречит общим интересам двух стран, и может послужить интересам сил, не желающих укрепления азербайджано-российского стратегического партнерства.

(Текст: Кямаля Сеидова)