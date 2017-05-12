После заявления правительства резко подешевевшие вчера облигации МБА подорожали

2017-05-12 17:35 | www.apa.az | 3

Доходность по облигациям ОАО «Международный банк Азербайджана» после вчерашнего резкого сокращения сегодня реабилитировалась.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на агентство Bloomberg, 10 мая МБА пропустил выплату по основному долгу и процентам по субординированному кредиту в размере 100 млн. долларов. Цена облигаций банка с погашением в 2019 году на 500 млн.долларов упала на 16%, повысив доходность до 14,806%. Сегодня доходность выросла на 57 базисных пунктов. На рост повлияло заявление о переходе на второй этап оздоровления госбанка.

«Мы надеемся, что правительство сможет наконец предложить приемлемую, «безболезненную» для инвесторов облигаций, равную замену без стрижки», - отметил Егор Федоров, старший кредитный аналитик ING Groep NV в Москве.



«Азербайджан «делает множество шагов навстречу международным инвесторам на международной арене», а в худшем случае «реструктуризация долга создаст негативное восприятие риска», - сказал он.

Отметим, что вчера было объявлено о переходе на очередной этап мер по оздоровлению принадлежащих государству акций МБА в связи с подготовкой к приватизации.

В заявлении банка говорится, что эти меры предполагают приобретение государством проблемных активов МБА с погашением их стоимости, оказание ликвидной поддержки и восстановление капитальных потерь. Государством уже приобретены токсичные активы МБА стоимостью 9,93 млрд. манатов, для оказания ликвидной поддержки в банке размещены депозиты в размере 1,3 млрд. долларов и 70 млн. манатов. Кроме того, для содействия капитальной позиции банка в январе 2017 года часть депозитов в размере 600 млн. манатов, размещенных в банке государством, были направлены на увеличение капитала.

Хотя указанные меры усилили финансовую и ликвидную позицию банка, высокие выплаты по процентам, девальвация маната по отношению к основным иностранным валютам, незавершенность процесса приобретения государством токсичных активов стали причиной дополнительных потерь МБА. В результате по итогам 2016 года, по международным финансовым отчетам ожидается оглашения Группой Международного Банка (включая дочерние организации банка) ущерба в размере 1,9 млрд. манатов и ущерба самого МБА в размере 1,74 млрд. манатов.

Для восстановления продолжительной финансовой позиции и устойчивости МБА, превращения его в здоровый и сильный финансовый институт, поддерживающий экономику страны, руководство банка совместно с правительством Азербайджана продолжает меры по финансовому оздоровлению банка. Очередным этапом оздоровительного процесса ожидается добровольная реструктуризация обязательств. В рамках добровольной реструктуризации обязательств запланирована прямая передача государству долгов в иностранной валюте, привлеченных от определенных финансовых институтов в соответствии с законом «О банках».

План добровольной реструктуризации обязательств согласован с Палатой по контролю за финансовыми рынками в соответствии с банковским законодательством и 4 мая 2017 года Насиминским районным судом было принято решение о начале процесса реструктуризации.

Намечено осуществление плана реструктуризации на основании одобрения минимум 2/3 зарубежных кредиторов в ходе запланированного собрания.

До завершения процесса передачи долгов государству приостанавливается исполнение валютных обязательств (за исключением процентных выплат по сделкам финансирования торговли), привлеченных от зарубежных кредиторов.

Все другие обязательства МБА, включая защищенные, незащищенные, срочные вклады и вклады до востребования граждан Азербайджана, юридических лиц и других нерезидентов, которые хранятся в национальной и иностранной валютах.

В результате проведенных мер, валютная позиция МБА урегулируется, финансовое положение укрепится, восстановится способность генерировать прибыль. Также, капитальная позиция банка вернется в регулятивные рамки.

«Есть беспокойство в связи с ослаблением финансовой и капитальной позиций АМБ. Восстановление финансовой устойчивости МБА важно для оказания финансовых услуг, которое имеет большую значимость для экономики республики. Осуществляемые в настоящее время меры являются важным шагом для обеспечения финансовой стабильности и эти меры полностью поддерживаются Министерством финансов.



Минфин надеется, что кредиторы МБА в иностранной валюте поддержат план реструктуризации. Государство предпринимает большой шаг для банка и фактически, увеличивая государственный долг, принимает долги МБА. В то же время, Минфин отмечает, что никакого воздействия вкладчикам МБА от предлагаемого плана реструктуризации не будет и банк в прежней форме продолжит оказывать услуги и осуществлять операции», - отметил министр финансов Самир Шарифов.

Процесс оздоровления МБА осуществляется под последовательным контролем Палаты контроля над финансовыми рынками (ПКФР).

Минфин заявляет, что предпринимаемые шаги по реструктуризации, замена обязательств МБА на государственные обязательства (в этих целях предусмотрена выдача кредиторам государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте), одобрение правительством плана реструктуризации являются важными шагами по оздоровлению МБА, рассчитанными на повышение уверенности и поддержку кредиторов.

Данная практика, применяемая с целью поддержки банковского сектора в США, Великобритании, Ирландии и др. странах, обеспечит снижение уровня задолженности, оздоровление финансового состояния, повышение рациональности деятельности, превращение в сильный финансовый институт, поддерживающий экономику страны.

Операции по всем другим обязательствам МБА, в частности, валютным и манатным вкладам и банковским счетам граждан, юридических лиц и других нерезидентов Азербайджанской республики продолжатся в текущем режиме. Для выполнения этих обязательств банк обладает достаточным объемом свободных финансовых средств.