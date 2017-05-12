ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в Пакистане

2017-05-12 17:32 | www.oxu.az | 3

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв, который произошел в Пакистане, передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Reuters.

Напомним, что в ходе инцидента, произошедшего в округе Мастунг провинции Белуджистан, погибли 25 человек, еще 35 получили ранения. В числе пострадавших также оказался заместитель председателя Сената Пакистана Маулана Абдул Гафур Хайдери, кортеж которого подвергся атаке. Ранения, полученные Хайдери, не представляют угрозы для его жизни.

Н.О.