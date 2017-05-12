Потребность Европы в природном газе будет только возрастать - эксперт

2017-05-12 17:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Потребность Европы в природном газе будет только расти, таким образом, Европа не может отказаться от России как от поставщика, сказал Trend в пятницу руководитель аналитического центра Турции Strategic Outlook Юсуф Чинар.

По его словам, Турция играет крайне важную роль в энергетической безопасности Европы.

Как отметил эксперт, скоро истекает срок эксплуатации труб, по которым энергоресурсы транспортируются в ЕС через территорию Украины, поэтому альтернативные пути поставок энергоресурсов для ЕС необходимы.

В декабре South Stream Transport B.V. и Allseas подписали контракт на укладку труб первой ветки морского участка "Турецкого потока". В феврале компании подписали контракт на укладку труб второй ветки "Турецкого потока". Allseas планирует задействовать строительное судно Pioneering Spirit, сообщал "Газпром". Pioneering Spirit предназначено для глубоководной укладки труб. Строительство морской части "Турецкого потока" на мелководье начнет судно Audacia.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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