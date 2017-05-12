Полиция Баку разыскивает родителей найденного на улице ребенка – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-05-12 17:48 | www.oxu.az | 3

Найденная на улице полицейскими 5-летняя девочка, назвавшаяся Ягмур, передана в детское учреждение.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили 1news.az в Главном управлении полиции Баку.

Как сообщается, девочка направлена в Детский реинтеграционный центр общественного объединения «Дети Азербайджана», чувствует она себя хорошо.

«После нахождения родителей девочки случившемуся будет дана правовая оценка», - отметили в полиции.

Напомним, что полиция просит всех, кто узнал девочку по фотографии и владеет какой-либо информацией о ее родителях, обратиться в МВД по номеру 102.

10:07

Полиция Баку начала розыск родителей найденной на улице полицейскими 5-летней девочки, назвавшейся Ягмур.

Как передает Oxu.Az, 1news.az в Главном управлении полиции Баку сообщили, что девочка, по предварительным данным, стала жертвой семейного насилия - ее избили родители и оставили на улице.

Полиция просит всех, кто узнал девочку по фотографии и владеет какой-либо информацией о ее родителях, обратиться в МВД по номеру 102.

Н.О.